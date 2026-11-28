Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeits- und -sozialminister, (dpa / Carsten Koall)

Man konzentriere sich auf diejenigen, die gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt hätten, erklärte Schweitzer weiter. Umstritten ist vor allem die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte. Sie soll nach dem Willen Schweitzers mit Einschränkungen erhalten bleiben. Die Voraussetzungen dafür will der SPD-Politiker aber verschärfen. Demnach sollen künftig Zeiten des Bezugs von Arbeitslosen-, Kranken- und Übergangsgeld ebenso wenig angerechnet werden wie Minijobs und freiwillige Rentenbeiträge.

Zeiten der Kindererziehung sowie der Pflege von Angehörigen würden dagegen weiter in die Berechnung der Versicherungsjahre einfließen. Der Entwurf sieht vor, dass der Schritt in die abschlagsfreie Frührente wie bisher zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter möglich bleibt. Dieses soll allerdings mit steigender Lebenserwartung angehoben werden. - Weitere zentrale Punkte des Gesetzesvorschlags sind eine Verschärfung der Regeln für die Altersteilzeit sowie der Pflicht für Selbstständige, grundsätzlich in die Rentenversicherung einzuzahlen. Das Vorhaben ist in der Koalition noch nicht geeint, soll aber auf Wunsch von Bundeskanzler Merz noch in diesem Jahr ins Kabinett.

Geteilte Reaktionen aus der Union

In der Unionsfraktion stößt der Entwurf auf ein geteiltes Echo. Das lese sich wie ein Antrag für den SPD-Bundesparteitag, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker von Stetten der Zeitschrift "stern". Notwendige Lösungen würden in eine unbestimmte Zukunft verschoben. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann mahnte eine Gegenfinanzierung an. Wenn Arbeitsminister Schweitzer die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren weitgehend beibehalten wolle, erwarte er von ihm einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten wolle, sagte der CSU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Die Gewerkschaft Verdi wertete den weitgehenden Erhalt der abschlagsfreien Frührente ‌als Erfolg der gewerkschaftlichen Proteste, forderte aber Änderungen bei den Rentenabschlägen und der geplanten Abschaffung des ‌Blockmodells bei der Altersteilzeit.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.