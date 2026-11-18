Bundesaußenminister Wadephul besucht Aserbaidschan und Armenien (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Mit Aserbaidschan teile man nicht nur wirtschaftliche, sondern auch sicherheitspolitische Interessen, erklärte Wadephul, der sich zur Zeit in der Hauptstadt Baku aufhält, auf X. Dabei gehe es auch um eine Beschränkung russischen Einflusses, betonte der Minister. Europa müsse bei seinen Partnerschaften flexibler und pragmatischer werden. Der Südkaukasus sei eine Region mit großer Bedeutung auch etwa bei Energiefragen. Aserbaidschan wird von Staatschef Aliyev weitgehend autoritär regiert.

Morgen reist Wadephul nach Armenien weiter. Zwischen beiden Ländern gibt es seit Jahren einen Konflikt um die Region Berg-Karabach. Vor einem Jahr verständigten sich beide Seiten auf den Entwurf eines Friedensvertrags, der jedoch bis heute nicht ratifiziert ist.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.