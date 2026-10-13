Sicherheitskonferenz in Warschau

Warschauer Sicherheitsforum (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

In der polnischen Hauptstadt Warschau findet zurzeit ein internationales Sicherheitsforum statt. Wadephul sagte, mit dem Beistand für die Ukraine stärke man die Verteidigungsfähigkeit der NATO. Jeden Tag führe Russlands Präsident Putin Europa aufs Neue vor Augen, dass Freiheit und Sicherheit keine Selbstverständlichkeiten mehr seien. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Wadephul wird in Warschau nach Angaben des Auswärtigen Amtes mit den Außenministern von Polen, Norwegen und Großbritannien über die Auswirkungen der russischen Eskalation gegen die Ukraine auf die Sicherheit in Europa diskutieren.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.