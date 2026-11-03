Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (picture alliance / greatif / Florian Gaul)

Nagel sagte auf einer Veranstaltung in Berlin, eine Anhebung sei "sehr wahrscheinlich notwendig", sollte sich der Inflationsausblick nicht deutlich verbessern. Die Teuerungsrate lag im vergangenen Monat nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes bei 2,8 Prozent.

Vor allem wegen der höheren Energiepreise hatte die EZB in diesem Jahr schon zwei Mal die Leitzinsen angehoben. Die nächste Entscheidung wird für Mitte Dezember erwartet.

Höhere Leitzinsen verteuern Kredite, was die Nachfrage bremsen und so die Inflation dämpfen kann. Allerdings sind höhere Zinsen zugleich eine Belastung für alle, die Geld investieren wollen. Das kann die Konjunktur bremsen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.