Integrationsbericht

Natalie Pawlik bei der Vorstellung des Integrationsberichts (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die SPD-Politikerin sagte bei der Vorstellung ihres neuen Berichts, Integration gelinge immer besser, trotz weiterhin bestehender Hürden und Herausforderungen. Als zentrale Zukunftsaufgabe dürfe Integration nicht kaputtgespart werden.

Dem Bericht zufolge fühlt sich die große Mehrheit der Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland zugehörig. Demnach empfinden das 81 Prozent der selbst Eingewanderten so. Bei den Nachkommen liegt die Quote bei 89 Prozent.

Laut der Erhebung hat mit fast 22 Millionen mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte. Das heißt, sie sind selbst eingewandert oder direkte Nachkommen von Menschen, die nach 1950 eingewandert sind.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.