Thomas Rachel (CDU), Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. (picture alliance / dts-Agentur)

Die Anzahl autoritärer Staaten nehme massiv zu und parallel dazu die Zahl der Verstöße gegen Religions- und Weltanschauungsfreiheit, sagte der CDU-Politiker zur Vorstellung der Jahrbücher "Religionsfreiheit 2026" und "Verfolgung und Diskriminierung von Christen" in Berlin. Religionsfreiheit sei ein Indikator für die Wahrung der Menschenwürde sowie für Stabilität und Frieden in einer Gesellschaft. Sie sei ein Gradmesser. Dort, wo Religions- und Weltanschauungsfreiheit nicht gegeben seien, würden auch andere Menschenrechte vielfach verletzt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.