Nahost-Krieg

Bundesbürger in Israel werden nach Deutschland ausgeflogen

In Israel gestrandete Bundesbürger sollen am Donnerstag und Freitag mit Sonderflügen der Lufthansa nach Deutschland gebracht werden. Dies teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Es soll sich um vier Flüge pro Tag handeln.

10.10.2023