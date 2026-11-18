Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) (IMAGO / / Juliane Sonntag)

Als Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sei sie vor allem deshalb kritisch eingestellt, weil Deutschland gemeinsam mit anderen europäischen Partnern Zusagen für Ruanda in Teilen ausgesetzt habe. Grund dafür war die Unterstützung bewaffneter Gruppen im Ostkongo, namentlich der Rebellenmiliz M23.

Auch in Alabali Radovans Partei SPD waren die Pläne auf Skepsis gestoßen. Die Vereinbarung zwischen Deutschland und vier anderen Staaten sieht vor, im kommenden Jahr erste abgelehnte Asylbewerber in einen sogenannten "Return Hub" in Ruanda abzuschieben, wenn eine Abschiebung in ihre Herkunftsländer nicht möglich ist.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.