Der Sitzungsraum des Haushaltsausschusses des Bundestags. (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Nach letzten Änderungen billigte der Haushaltsausschuss des Bundestags am frühen Morgen einen Etat mit Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro. Damit darf der Bund im kommenden Jahr so viel Geld ausgeben wie noch nie. Im Kernhaushalt beschloss der Ausschuss eine Nettokreditaufnahme von fast 123 Milliarden Euro. Das sind rund vier Milliarden Euro mehr als im ersten Entwurf der Bundesregierung vorgesehen. Dazu kommen kreditfinanzierte Investitionen aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, so dass sich die Schulden insgesamt auf mehr als 200 Milliarden Euro summieren dürften.

Offen ist weiterhin, ob die Koalition eine Senkung der Stromsteuer auch für die Privathaushalte finanzieren kann. Diese könnte während der Haushaltswoche im Bundestag noch nachgereicht werden. Eine Entscheidung darüber soll im Koalitionsausschuss am Dienstag fallen.

Der Bundestag soll dann in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November über den Etat 2027 abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.