Nicht gut: Ein Kleinkind am Smartphone. (picture alliance / Hans Wiedl / dpa-Zentralbild)

Die CDU-Politikerin sagte der "Bild"-Zeitung, Wissenschaftler rieten, dass die ersten 1.000 Tage eines Kinderlebens möglichst bildschirmfrei sein sollten. Das gelte auch für junge Eltern. Wenn diese wirklich Qualitätszeit mit ihren Kindern verbringen wollten, dann könne man ihnen nur empfehlen, die Geräte nicht neben sich liegen zu haben. Dies gelte besonders für Mahlzeiten. Prien betonte, gerade in den ersten Lebensjahren eines Kindes sei der Augenkontakt sehr wichtig.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.