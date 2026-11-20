Karin Prien (CDU), Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, Frauen und Männer dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Man müsse Gleichstellungspolitik für Frauen machen und gleichzeitig die Belange von Jungen und Männern sehen. Anlässlich der Internationalen Jungen- und Männerkonferenz, die heute in Berlin stattfindet, sagte Prien, junge Männer empfänden es als schwierig, sich zurechtzufinden in einer Welt, in der sie hohen Erwartungen ausgesetzt seien. Einerseits gebe es die klassischen Rollenbilder, andererseits müssten sie die Gleichstellung akzeptieren. Die Ministerin warnte, die sogenannten Manosphere im Internet nutze diese Orientierungslosigkeit junger Männer aus, um sie für extremistische Ideologien zu gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.