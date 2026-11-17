Die Türme der Deutsche Bank in Frankfurt am Main (Archiv) (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil erklärte, die Deutsche Bank sei in der Verantwortung, mit vollständiger Transparenz aufzuklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt habe und in Zukunft wirksam verhindere. Zudem verwies der SPD-Politiker auf die Aufsichtsbehörden. Diese müssten weiter sehr genau hinschauen und nötige Konsequenzen ziehen. Wo es strafrechtlich relevant sei, würden auch Ermittlungsbehörden die Erkenntnisse aus dem Datenleak auswerten. Der Kampf gegen Geldwäsche und andere kriminelle Geschäfte müsse weiter konsequent geführt werden, betonte Klingbeil.

Trump bezeichnet Leak von Steuerdokumenten als illegal

US-Präsident Trump reagierte knapp auf die Medienrecherchen. Aus ihnen geht hervor, dass die Deutsche Bank versehentlich einige Steuerunterlagen von Trump verschickt haben soll. Von Journalisten darauf angesprochen, sagte Trump, die Deutsche Bank hätte das nicht tun sollen. Es sei illegal gewesen, das zu tun. Außerdem hob der US-Präsident hervor, dass er jede Menge Steuern bezahle.

Aufsichtsratschef Wynaendts stellt sich hinter Deutsche-Bank-Chef Sewing

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Wynaendts, stellte sich den veröffentlichten Vorwürfen entgegen. Er verteidigte auch den Vorstandsvorsitzenden Sewing, dem vorgeworfen wird, Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert zu haben. Wynaendts erklärte, seit Beginn seiner Amtszeit habe es keine einzige Entscheidung von Sewing gegeben, die Anlass zu Bedenken gegeben hätte. Wynaendts steht seit Mai 2022 dem Kontrollgremium vor.

Er betonte, die Deutsche Bank habe sich grundlegend verändert, kulturell ebenso wie bei ihren Kontrollsystemen. Er sehe in der Berichterstattung keine neuen Erkenntnisse, sagte Wynaendts. Seine Aussagen entsprechen den Antworten der Deutschen Bank auf die Konfrontation mit den Rechercheergebnissen.

Vorwürfe: Kredite an Russland und Geschäfte mit Epstein

Internationale Medien, darunter das Magazin "Spiegel" und "ZDF Frontal" haben mehr als 15 Millionen interne Dokumente veröffentlicht. Diese bekräftigen Vorwürfe, dass die Deutsche Bank interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt habe. Demnach stellte das größte deutsche Geldhaus über Jahre den Profit an erste Stelle.

Wie der ”Spiegel” berichtet , warb die Deutsche Bank um russische Oligarchen und wollte kurz vor Beginn der Großinvasion in der Ukraine noch das Russlandgeschäft ausbauen - trotz vorliegender Warnungen. Zu dieser Zeit seien auch Kredite in Millionenhöhe an die russische Sberbank vergeben worden.

Zudem führte die Bank den Recherchen zufolge Geschäftsbeziehungen zu Sexualstraftäter Epstein, auch nachdem er bereits verurteilt worden war. Das Geldhaus habe für ihn Zahlungen etwa an Briefkastenfirmen ausgeführt. Die Geschäfte der Deutschen Bank gingen laut "Spiegel" sogar bis hin zu einem möglichen Terrorunterstützer, der als Geldgeber von Osama Bin Laden gelistet wurde.

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Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.