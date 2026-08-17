Ein Team junger Kreativer im Büro (Symbolbild zum Thema Startups) (imago images / Westend61)

Die schwarz-rote Koalition werde dafür sorgen, dass deutlich mehr privates Kapital in junge, innovative Unternehmen fließe, sagte der SPD-Kovorsitzende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ziel sei, dass die - Zitat - "Weltmarktführer von morgen" in Deutschland gegründet und hier groß werden könnten. Zusätzliches Kapital gilt als Voraussetzung dafür, dass Startups den nächsten Wachstumsschritt angehen können und nicht schon in einer frühen Phase scheitern. Klingbeil will sich dem Bericht zufolge heute in Berlin beim "Branchendialog Ost" mit Gründern zusammensetzen, um mehr über ihre speziellen Bedürfnisse zu erfahren.

Weiter hieß es, rund 70 Firmen aus der ostdeutschen Startup-Szene hätten ihr Kommen zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.