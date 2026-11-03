Der Bundesgerichtshof bestätigt Haft für Angriff auf Sanitäter. (Uli Deck / dpa)

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Wer sich gegen Rettungsbemühungen wehrt und zivile Einsatzkräfte tätlich angreift, macht sich demnach ähnlich strafbar wie bei Angriffen gegen Polizisten oder andere Vollstreckungsbeamte. Im konkreten Fall hatte sich ein alkoholisierter Mann auf der Straße selbst verletzt und Suizidabsichten geäußert. Als herbeigerufene Notfallsanitäter ihn medizinisch versorgen wollten, schlug er um sich, würgte einen von ihnen und beschimpfte sie. Das Landgericht Halle verurteilte den Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Der BGH bestätigte das Urteil.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.