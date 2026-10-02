Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit , dass die entsprechende Klausel in den Geschäftsbedingungen 2022 gegen das Transparenzgebot verstieß. Die Kunden seien nicht ausreichend über ihre Rechte informiert worden und hätten dadurch Nachteile erlitten. Der Bundesgerichtshof wies darauf hin, dass die Rückerstattung bereits gezahlter höherer Gebühren Gegenstand eines gesonderten Verfahrens sei.
Angestrengt hatte die Sammelklage die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie bietet betroffenen Kunden an, sich in das Klageregister einzutragen und sich so dem Verfahren anzuschließen.
(Az. III ZR 205/25)
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.