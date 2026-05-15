Veranstaltungen

In der Kritik: Der Weiterverkauf von Tickets zu überhöhten Preisen über inoffizielle Zweitmarkt-Plattformen. (picture alliance / Visually / Sam Oaksey)

Die SPD-Politikerin sagte der Bild-Zeitung, ein Blick in andere Länder zeige, dass man auch auf nationaler Ebene den Ticketzweitmarkt wirksam regulieren könne. Ein möglicher Schritt sei, überzogene Preisaufschläge beim Weiterverkauf der Tickets zu begrenzen. Künstler und Veranstalter hatten in einem Offenen Brief strengere Regeln gefordert. Deren Angaben zufolge werden Tickets in Massen erworben, um sie dann zu deutlich höheren Preisen weiterzuverkaufen. Das Geld fließe in diesen Fällen nicht an die Künstler oder die Veranstaltungswirtschaft, sondern an die Zwischenhändler.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.