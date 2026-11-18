Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. (imago / Chris Emil Janssen)

Familiengerichte müssen demnach häusliche Gewalt nach engen Kriterien berücksichtigen, wenn es um das Sorge- und Umgangsrecht geht. Der Umgang mit dem eigenen Kind könnte etwa ausgeschlossen werden, wenn Gefahr für Leben, Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung eines Elternteils besteht. Kinder litten mit, wenn ein Elternteil dem anderen Gewalt antue, sagte die SPD-Politikerin dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die bisherigen Regelungen gelten als nicht eindeutig genug. Nach Einschätzung des Vereins Frauenhauskoordinierung etwa wird häusliche Gewalt vor Gericht zu selten als potenzielle Gefährdung des Kindswohls erkannt.

Hubigs Gesetzentwurf sieht außerdem ein Mitbestimmungsrecht für Jugendliche ab 14 Jahren vor. Er soll heute vom Bundeskabinett beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.