Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Sie könne sich zum Beispiel vorstellen, es Mietern zu erleichtern, ihre Wohnungen mit Klimaanlagen oder Sonnenblenden auszustatten, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Wenn Hitzeschutz mit baulichen Veränderungen an der Wohnung verbunden sei, sei das bislang gar nicht so einfach. Hier brauche es für beide Seiten klare und praktikable Regelungen.

Bisher haben Mieter keinen Anspruch auf den Einbau fest installierter Klimaanlagen oder außenliegender Verschattungen. Für solche baulichen Veränderungen ist in der Regel die Zustimmung des Vermieters erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.