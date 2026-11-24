Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) (dpa / Fabian Sommer)

Die SPD-Politikerin sagte im ZDF, viele Frauen würden sich nach wie vor nicht trauen, Anzeige zu erstatten. Wichtig sei es daher, Betroffenen Unterstützung zu gewähren. Sie verwies auf die aktuell verbesserten gesetzlichen Regelungen zur psychosozialen Prozessbegleitung. Nach Angaben der Ministerin sind die Fallzahlen sowohl bei der häuslichen als auch bei digitaler Gewalt im vergangenen Jahr gestiegen.

Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt stellen die Lagebilder am Vormittag in Berlin vor.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.