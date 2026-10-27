Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sieht noch viele Fragezeichen beim geplanten Investitionsschutzgesetz. (imago / Chris Emil Janssen)

Dobrindt hatte Eckpunkte für ein Investitionsschutzgesetz vorgelegt, das hohe Hürden für mögliche Vergesellschaftungen vorsieht. Der Verfassungsrechtler Joachim Wieland erklärte, die Hürden seien so hoch, dass Vergesellschaftungen faktisch ausgeschlossen würden. Damit würden nach seiner Auffassung die Regelungen des Grundgesetzes konterkariert, das in Artikel 15 eine Vergesellschaftung ausdrücklich ermögliche.

CDU-Wirtschaftsrat fordert schnelle Umsetzung des Gesetzesvorhabens

Die Lobbyorganisation Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung dagegen aufgefordert, Dobrindts Pläne gegen Vergesellschaftungen zeitnah zu verabschieden. Das Gesetz müsse unverzüglich auf den Weg gebracht werden, sagte Generalsekretär Steiger der "Rheinischen Post". Dobrindt gehe mit seinen Vorschlägen den richtigen Weg. Eigentum dürfe "nicht zur politischen Spielmasse werden".

Linkspartei, Grüne und SPD in Berlin haben bei ihren Sondierungsgesprächen vereinbart, große Immobilienkonzerne gegen eine Entschädigung zu vergesellschaften.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.