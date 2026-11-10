Ticketbörsen

Das Suchfeld auf der Website des Ticket-Zweitmarkt-Anbieters Viagogo (picture alliance / Visually / Sam Oaksey)

Ein Gesetzentwurf sei bereits auf dem Weg, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Hubig ist auch für Verbraucherschutz zuständig. Vorgesehen ist den Angaben zufolge eine Grenze für den Aufschlag auf den Originalpreis beim Weiterverkauf von 20 Prozent, höchstens aber 20 Euro.

Andere Länder hätten längst derartige Gesetze für den Ticket-Zweitmarkt, sagte Hubig. Es sei höchste Zeit nachzuziehen. Händler kauften gezielt Tickets auf, um sie anschließend mit teils sehr hohen Aufschlägen weiterzuverkaufen. Das sei Abzocke, betonte Hubig.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.