Bundeskabinett (Archivbild) (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Geplant ist, die Bedingungen für sachgrundlos befristete Arbeitsverträge zu lockern und künftig mehr Befristungen als bislang in Folge zu ermöglichen. Die Hürden beim Kündigungsschutz für Hochverdiener sollen gesenkt werden, sodass der Arbeitgeber eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Abfindung einfacher durchsetzen kann. Angestellte in Bäckereien, Konditoreien und Bibliotheken sollen künftig einfacher an Sonn- und Feiertagen eingesetzt werden können. Die Mitbestimmung in Unternehmen soll gestärkt werden.

Die Änderungen sollen zum Teil befristet werden. Der Entwurf basiert auf Beschlüssen des Koalitionsausschusses vom Juli.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.