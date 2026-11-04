Migrationspolitik

Bundeskabinett (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Das Kabinett beschloss in Berlin eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Schweitzer. Demnach soll das jährliche Kontingent für einen erleichterten Zuzug von Arbeitskräften aus den sechs Westbalkan-Staaten vom kommenden Jahr an von 50.000 auf 25.000 halbiert werden. Dies hatten CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart; die Initiative dafür kam von der Union. Sie will damit erreichen, dass für offenen Stellen vorrangig im Inland verfügbare Arbeitslose herangezogen werden.

Nötig ist noch die Zustimmung des Bundesrats. Allerdings lehnen sieben Bundesländer das Vorhaben ab. Auch zahlreiche Wirtschaftsverbände sehen die Maßnahme kritisch und warnen vor einem Verlust an Arbeitskräften.

Das sogenannte "Westbalkan-Kontingent" ermöglicht Menschen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien sowie Serbien seit ‌2016 einen vereinfachten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.