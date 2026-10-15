EU-Gipfel in Brüssel (Michael Kappeler/dpa-POOL/dpa)

Über mögliche Fortschritte ist nichts bekannt. Bundeskanzler Merz und die Regierungschefs mehrerer weiterer Länder fordern deutlichen Kürzungen an dem Etat. Merz hatte vor Beginn der Gespräche erklärt, von einer Einstimmigkeit seien die Staaten weit entfernt. Er erwarte einen Abschluss der Verhandlungen nicht vor Jahresende.

Der Haushaltsentwurf für 2028 bis 2034 sieht eine Verdopplung des Budgets vor. Deutschland zahlt als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union den mit Abstand größten Beitrag, profitiert jedoch auch finanziell von der EU.

Weitere Themen des zweitägigen Gipfels sind die Handelsbeziehungen zu China, die US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof und der Ukraine-Krieg.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.