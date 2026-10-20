Bundeskanzler Merz wirbt in Berlin für Investitionen ausländischer Firmen. (dpa / Press Service of The President of Ukraine )

Zu dem Investitionsgipfel hat die Bundesregierung 200 Unternehmenschefs aus dem In- und Ausland eingeladen. Neben Merz nehmen mehrere Bundesminister teil.

Wirtschaftsministerin Reiche verwies auf das Potenzial Deutschlands im Bereich Künstliche Intelligenz. Nach einer ersten Welle, in der KI auf Daten im Internet zurückgegriffen habe, gelte die nächste KI-Welle den Maschinendaten, sagte Reiche im Deutschlandfunk . Hier gebe es für Deutschland große Chancen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.