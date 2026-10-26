Asienreise

Dort wird er eine außenpolitische Grundsatzrede halten und Gespräche mit Ministerpräsident Wong und Staatspräsident Shanmugaratnam führen. Neben dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen dürfte es auch um die Sicherheit in der Indopazifik-Region gehen.
Von Singapur wird Merz weiter nach Japan und Südkorea reisen. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul soll der CDU-Politiker am Donnerstag eine Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft eröffnen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche musste ihre Teilnahme an der Veranstaltung wegen einer Corona-Erkrankung absagen.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.