Asien-Reise

Bundeskanzler Merz (l.) ist bei seiner Asienreise zunächst mit Singapurs Ministerpräsident Wong zusammengekommen (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Geplant ist in Tokio ein Treffen mit Ministerpräsidentin Takaichi. Ein Schwerpunkt des Gesprächs dürfte die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder sein, die der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen angehören.

Bei seinem gestrigen Besuch in Singapur hatte sich Merz für Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten der sogenannten Transpazifischen Partnerschaft eingesetzt. Man wolle diese Zusammenarbeit vertiefen. Beide Seiten bildeten mehr als ein Drittel des Welthandels, betonte Merz. Neben Singapur gehören elf weitere Länder der Transpazifischen Partnerschaft an - darunter Australien, Japan und Kanada.

Der Ministerpräsident von Singapur, Wong, kündigte nach einem Treffen mit Merz weitere Investitionen in Deutschland an. Das Vertrauen in den deutschen Standort sei ungebrochen, erklärte Wong.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.