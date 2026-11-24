Kanzler Merz empfängt Nato-Generalsekretär Rutte (Michael Kappeler/dpa)

Deshalb ​sei auch die Forderung des französischen Präsidenten Macron nachvollziehbar, nun über einen Beitritt der Ukraine zu ​sprechen.

Merz stellte dem Land nach einem Ende des Kriegs mit Russland Sicherheitsgarantien in Aussicht, ähnlich dem Artikel 5 des NATO-Vertrags. Dies käme einem Beitritt sehr nahe, so Merz. Der Artikel 5 regelt den Bündnisfall und bildet das Kernstück der kollektiven Verteidigung.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hält solche Sicherheitsgarantien allerdings für nicht ausreichend. Er plädierte in einer Videobotschaft zur heutigen Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Berlin erneut für eine reguläre Aufnahme seines Landes.

Im Jahr 2008 hatten vor allem Deutschland und Frankreich einen Plan für die Aufnahme der Ukraine in die NATO abgelehnt. Sie begründeten dies mit innenpolitischen Spannungen in der Ukraine und dem Risiko einer Eskalation mit Russland.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.