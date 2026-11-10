Ukraine-Unterstützung

Die Außenminister der G7-Staaten beraten über die weitere Unterstützung der Ukraine. (Kenzo Tribouillard / Pool AFP via / Kenzo Tribouillard)

Der CDU-Chef erklärte bei einem Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Magyar in Berlin, die Unterstützung dürfe nicht nachlassen. Dies sei eine Sache der kollektiven europäischen Sicherheit. In einem Brief an EU-Ratspräsident Costa hatte Merz indirekt mit einer Blockade in anderen Finanzfragen gedroht, falls es kein gemeinsames Bekenntnis zu Ukraine-Hilfen gibt. Die Slowakei und Tschechien kritisierten den Vorstoß. Der slowakische Ministerpräsident Fico warf dem Bundeskanzler Erpressung vor.

Bundesaußenminister Wadephul betonte zum Abschluss des G7-Treffens in Paris die Geschlossenheit der sieben Staaten, die Ukraine zu unterstützen. Sollte sich ‌der Westen von der Ukraine abwenden, würde dies Moskau zu weiteren Angriffskriegen ermutigen, sagte Wadephul in Paris. Man werde ​deshalb gemeinsam die Widerstandsfähigkeit gegen Sabotage, Cyberangriffe und andere hybride Bedrohungen stärken und die internationale Zusammenarbeit ausbauen. Der G7-Gruppe gehören Deutschland, Frankreich, die USA, Kanada, ​Großbritannien, Italien und Japan an.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.