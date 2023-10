Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Jubilee House in Ghanas Hauptstadt Accra - der zweiten Station seiner dritten Afrika-Reise seit Amtsantritt. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bei solchen Vorschlägen solle man zunächst einmal fragen, was Drittstaaten dazu sagen, die die Verfahren durchführen sollten, sagte Scholz in der ghanaischen Hauptstadt Accra.

In der Debatte geht es vor allem um Standorte in Nordafrika. Bislang hat jedoch kein Land die Bereitschaft erkennen lassen, auf seinem Staatsgebiet Zentren zur Durchführung von Asylverfahren für die Europäische Union zu errichten. Mehrere Vertreter von CDU und FDP hatten derartige Einrichtungen ins Spiel gebracht. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU hatte gefordert, Flüchtlinge sollten nach einem Aufgreifen in Europa in Partnerländer entlang der Fluchtrouten gebracht werden.

Bundesinnenministerin Faeser, die wie Scholz der SPD angehört, sagte, zielführender seien Migrationsabkommen mit einzelnen Herkunftsstaaten von Asylbewerbern . Ein solches Abkommen war auch Gegenstand von zweitägigen Gesprächen, die Faeser in Marokko führte.

