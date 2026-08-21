Fußball
Bundesliga-Saison der Frauen beginnt: Meister Bayern trifft auf Union Berlin

Die Fußball-Bundesliga der Frauen startet am Freitag in die neue Saison. Zum Auftakt trifft Union Berlin im eigenen Stadion auf Bayern München. Anpfiff ist um 18.20 Uhr.

    Ella Rauscha und Arianna Caruso vom FC Bayern München spielen um den Ball, im Hintergrund verschwommen zwei weitere Spielerinnen.
    Die neue Saison der Frauen-Fußballbundesliga startet. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Jenni Maul)
    Die Münchnerinnen streben ihren fünften Meistertitel in Folge an.
    Die Münchnerinnen streben ihren fünften Meistertitel in Folge an. Zum Saisonstart gab es bereits den ersten Titel. Im Supercup setzte sich Bayern mit 3:0 gegen Wolfsburg durch.
    Union Berlin hat sich deutlich verstärkt. Das Team von Trainerin Marie-Louise Eta zählt zu den möglichen Verfolgerinnen der Bayern.
    Vizemeister Wolfsburg tritt am Samstag in Nürnberg an. Als Aufsteiger neu dabei sind Stuttgart und Mainz.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Vor dem Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga der Frauen
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.