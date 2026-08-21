Die neue Saison der Frauen-Fußballbundesliga startet. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Jenni Maul)

Die Münchnerinnen streben ihren fünften Meistertitel in Folge an.

Die Münchnerinnen streben ihren fünften Meistertitel in Folge an. Zum Saisonstart gab es bereits den ersten Titel. Im Supercup setzte sich Bayern mit 3:0 gegen Wolfsburg durch.

Union Berlin hat sich deutlich verstärkt. Das Team von Trainerin Marie-Louise Eta zählt zu den möglichen Verfolgerinnen der Bayern.

Vizemeister Wolfsburg tritt am Samstag in Nürnberg an. Als Aufsteiger neu dabei sind Stuttgart und Mainz.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.