Die Bundesnetzagentur genehmigt denn Anstieg der Trassenpreise um durchschnittlich acht Prozent. (Christoph Soeder/dpa)

Wie die Behörde in Bonn mitteilte, genehmigte sie das Trassenpreissystem, das die für das Schienennetz zuständige Bahntochter "DB InfraGo" angemeldet hatte. Demnach steigen die Preise für den Güterverkehr um 12,9 Prozent, im Personennahverkehr um 7,7 Prozent und im Fernverkehr um 5 Prozent.

"DB InfraGo" betreibt das deutsche Schienennetz. Wer darauf fahren will, muss eine Gebühr zahlen. Das bundeseigene Unternehmen finanziert mit den Einnahmen den Betrieb, die Instandhaltung und Investitionen in das Schienennetz. Die Gebühr wird pro Kilometer erhoben. Die Trassenpreise müssen jährlich neu genehmigt werden.

Private Anbieter von Güterverkehr auf der Schiene kritisieren die jetzige Kostensteigerung als zu hoch.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.