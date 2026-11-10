Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Archivbild (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Immer mehr Menschen gehörten keiner Kirche mehr an und entfernten sich von religiösen Traditionen, sagte Steinmeier bei der Synode der Evangelischen Kirche in Würzburg. Das Ausmaß dieses Traditionsbruchs werde erst in einigen Jahren voll sichtbar werden. Dieser Wandel habe nicht nur Folgen für die Kirchen, sondern für die Gesellschaft insgesamt.

Zugleich warnte der Bundespräsident vor populistischen, fundamentalistischen und extremistischen Heilsversprechen. Sie könnten Menschen auf gefährliche Abwege führen. Steinmeier betonte, die Kirchen leisteten einen wichtigen Beitrag, indem sie politische und religiöse Fragen voneinander trennten.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.