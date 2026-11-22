Erste Station ist morgen die Elfenbeinküste, wo er in der Hauptstadt Abidjan von Präsidenten Ouattara empfangen wird. In Ghanas Hauptstadt Accra eröffnet Steinmeier am Dienstag mit dem sogenannten "German-African Business Summit" die wichtigste deutsch-afrikanische Wirtschaftskonferenz auf dem Kontinent. Die dritte Station ist Kenia.
Thematische Schwerpunkte der Reise sind die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Ausbildung von Fachkräften. Der Bundespräsident wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.