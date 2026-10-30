China-Staatsbesuch

Bundespräsident Steinmeier in China (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Man wolle enge Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, und zwar so, dass sie für beide Seiten nachhaltigen Nutzen brächten, sagte Steinmeier in Peking. Deshalb müssten die Rahmenbedingungen immer wieder überprüft werden. Steinmeier wurde von Xi mit militärischen Ehren empfangen.

Es ist auch ein Gespräch mit Ministerpräsident Li Qiang geplant. Am Abend findet ein Bankett statt. Steinmeier war bereits am Dienstag in der Volksrepublik eingetroffen und hält sich noch bis morgen dort auf. Seither warb er unter anderem für eine Zusammenarbeit beider Länder bei der Entwicklung von E-Autos.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.