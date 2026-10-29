Staatsbesuch

Bundespräsident Steinmeier in China; hier bei einer Rede in der Universität von Peking (picture alliance / dpa / Katharina Kausche)

Nach einer Erklärung vor der Presse wollen beide in der Großen Halle des Volkes Gespräche führen. Zuvor ist ein Gespräch von Steinmeier und Chinas Ministerpräsident Li Qiang geplant. Am Abend findet zum Abschluss der mehrtägigen Reise von Steinmeier ein Bankett statt. Er hatte kürzlich für eine Zusammenarbeit mit China bei der Entwicklung von E-Autos geworben. Zuletzt war der Bundespräsident im Rahmen eines Staatsbesuchs 2018 zu Gast in China.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.