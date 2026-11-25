Afrika-Reise des Bundespräsidenten, hier in Kenia (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Bundespräsident Steinmeier sagte nach einem Gespräch mit Kenias Staatschef Ruto in Nairobi, man wolle bei dem Thema Perspektiven eröffnen sowie reguläre, faire und geordnete Wege der Arbeits- und Fachkräfte-Immigration gestalten. Ruto erklärte, die Zahl der legal in Deutschland arbeitenden Kenianer sei zwischen März 2024 und März 2026 von 7.000 auf 9.500 gestiegen. Er habe mit dem Bundespräsidenten auch über Maßnahmen zur Beschleunigung der Visa- und Einstellungsprozesse gesprochen. Ruto bezog sich damit auf die bereits vor über zwei Jahren zwischen beiden Ländern unterzeichnete, sogenannte "Migrations- und Mobilitätspartnerschaft".

Steinmeier fügte hinzu, man wolle dieses Abkommen nun noch stärker mit Leben erfüllen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.