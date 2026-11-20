Sitzung im Bundesrat (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Unter anderem steht das sogenannte Startchancengesetz im Fokus. Das Gesetz sieht verpflichtende Sprach- und Entwicklungstest für Kinder im Kita-Alter vor. Die Länder bemängeln, dass der Bund neue Vorgaben mache, deren Umsetzung aber nicht hinreichend finanziere. Zudem gibt es aus den Ländern Kritik an der Reform der Notfallversorgung. Vorgesehen ist unter anderem die Schaffung von sogenannten Integrierten Notfallzentren an Krankenhäusern. Die Länder argumentieren, dass der Bund keine Gesetzgebungskompetenz bei der Krankenhausplanung habe. Beide vom Bundestag beschlossenen Vorhaben könnten an den Vermittlungsausschuss verwiesen werden.

Ferner befasst sich der Bundesrat mit der Frühstartrente, der Führerscheinreform, der digitalen Brieftasche und der Tabaksteuererhöhung.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.