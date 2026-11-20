Der Sitzungssaal des Bundesrats (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Demnach bekommen Kinder ab dem Jahrgang 2020 künftig als Startkapital für die private Altersvorsorge pro Monat 10 Euro vom Staat. Sie wird ab dem Jahr gezahlt, in dem die Kinder sechs werden. Die Förderung gilt bis zum 18. Geburtstag. Das Gesetz soll Anfang 2027 in Kraft treten. Insgesamt berät der Bundesrat heute über mehr als 20 Vorhaben.

Zum Auftakt der Sitzung hatte der neue Bundesratspräsident, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst, die Bedeutung der Länderkammer für die Demokratie hervorgehoben. Der CDU-Politiker sagte, der Bundesrat werde immer gemeinsam an Lösungen für die Menschen im Land arbeiten. Wüst übernahm das Präsidentenamt turnusgemäß für ein Jahr. Die Länderkammer gedachte zudem des gestorbenen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Aiwanger.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.