Kinderbetreuung

Werdende Eltern sollen ab November 2027 mehr Elterngeld erhalten (Symbolbild) (picture alliance / photothek / Janine Schmitz)

Wie ein Sprecher des Familienministeriums mitteilte, wurden die Pläne von Ministerin Prien im Umlaufverfahren vom Kabinett gebilligt. Demnach bleibt die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes bei 14 Monaten. Künftig muss jedoch jeder Elternteil mindestens vier Monate Elterngeld beziehen, damit die volle Bezugszeit ausgeschöpft werden kann. Das Familienministerium erhofft sich davon, dass Väter künftig mehr Betreuungsaufgaben übernehmen. Zudem sollen die Mindest- und Höchstbeträge angehoben werden. In den für einen Elternteil reservierten Monaten sollen künftig 80 statt bislang in der Regel 65 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens gezahlt werden. Die Neuregelung soll im November kommenden Jahres in Kraft treten.

Ein erster Reformvorschlag von Familienministerin Prien war auf Kritik gestoßen. Damals war vorgesehen, die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes auf zwölf Monate zu verkürzen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.