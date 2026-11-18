"Der Irak ist ein sehr reiches Land." (AFP / Bakr Alkasem)

Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, es gehe nicht um Almosen, sondern um Unterstützung, damit der Irak seine Ressourcen besser nutzen könne. Der Irak sei ein sehr reiches Land. Bei den Menschen vor Ort komme das aber nicht an. Trotz großer Ölvorkommen erschwerten Korruption und ineffiziente Verwaltung die Fortschritte. Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung betonte, Geld der Bundesregierung werde aufgrund der Korruptionsvorwürfe nicht pauschal in den irakischen Staatshaushalt gegeben. Durch Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit solle es an die richtigen Stellen fließen.

Das Auswärtige Amt warnt weiter vor Reisen in den Irak – unter anderem wegen der angespannten Sicherheitslage infolge des Irankriegs. Dieser und die Blockade der Straße von Hormus wirken sich auch auf die wirtschaftliche Lage im Irak aus.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.