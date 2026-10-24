Energieversorgung

Deutschland gibt weitere Ölreserven frei. (picture alliance / dpa / Lars Penning)

Man komme damit internationalen Verpflichtungen nach, auch einem Beschluss der G7-Staaten, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Eine entsprechende Verordnung sei gestern in Kraft getreten. Vereinbarungsgemäß soll Deutschland 19,5 Millionen Barrel freigeben. Bisher wurden sechs Millionen Barrel bereit gestellt. Die strategische Ölreserve wird vorübergehend von 90 auf 82 Tage gesenkt.

Im März hatte die IEA als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Freigabe strategischer Ölreserven beschlossen. In Folge des Kriegs waren die Spritpreise an den Tankstellen stark gestiegen. Anfang Oktober entschieden die G7-Staaten, Bestände aus der Reserve tatsächlich freizugeben.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.