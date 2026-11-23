Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) (Daniel Karmann / dpa)

Regierungssprecher Kornelius sagte in Berlin, zwar befürworte auch Bundeskanzler Merz den Ausgleich der kalten Progression prinzipiell. Die Debatten darüber im Zuge der Haushaltsberatungen seien aber abgeschlossen. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von Finanzminister Klingbeil. Er verwies auf die geplante Einkommensteuerreform, durch die kleine und mittlere Einkommen und vor allem Familien entlastet würden.

Der Haushalt 2027 soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden. Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression für alle auszugleichen.

Die kalte Progression entsteht, wenn ein Lohnanstieg lediglich die Inflation ausgleicht und zugleich höhere Abgaben auslöst. Ein vollständiger Ausgleich würde Bund, Länder und Kommunen mehrere Milliarden Euro kosten.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.