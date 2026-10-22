Archivbild von einem früheren Schüler*innen-Protest (hier am 5. Dezember 2025 in München) (IMAGO I NurPhoto I Michael Nguyen)

Sprecherin Seltenreich sagte der "Rheinischen Post", dies gelte, soweit sie friedlich und demokratisch stattfänden. Schüler hätten das Recht, für bessere Bildung und bessere Bedingungen an ihren Schulen auf die Straße zu gehen. Mit Blick auf die jüngste Gewalt in Frankreich und Italien erklärte Seltenreich, jedem müsse bewusst sein, dass Proteste von unterschiedlichen politischen Gruppen instrumentalisiert werden könnten. Für den 31. Oktober hatte die Initiative "Gen Z regelt das" zu Demonstrationen in zahlreichen Städten aufgerufen. Gefordert werden unter anderem mehr Investitionen in Bildung und Gesundheit und ein bezahlbares Leben. Die Initiative wendet sich zudem gegen eine neue Wehrpflicht.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.