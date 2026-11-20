Ende Oktober folgten Zehntausende dem Aufruf zu "Gen Z regelt"-Protesten. (dpa / Uli Deck)

Junge Menschen seien diejenigen, die später arbeiten gingen und diese Gesellschaft am Laufen hielten, sagte der stellvertretende Generalsekretär Otto Ellerbrock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür brauchten sie gute Bildung. Man habe zunehmend das Gefühl, von der Politik nicht ausreichend gehört und eingebunden zu werden. Es dürfe nicht bei Protesten bleiben. Neben der Bundesschülerkonferenz haben die Gruppierungen "Gen Z regelt" und "Schulstreik gegen Wehrpflicht" zu neuen Protesten aufgerufen. Es wird mit Tausenden Teilnehmern gerechnet.

In Köln gab das Verwaltungsgericht einem Eilantrag der Protestorganisatoren teilweise statt. Ihre Kundgebung darf grundsätzlich in der Innenstadt stattfinden. Die Polizei wollte wegen Sicherheitsbedenken eine Verlegung. Randalierer hatten die Jugendproteste Ende Oktober in mehreren Städten zum Anlass genommen, um Polizisten anzugreifen und Geschäfte zu plündern.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.