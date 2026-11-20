Ende Oktober folgten Zehntausende dem Aufruf zu "Gen Z regelt"-Protesten. (dpa / Uli Deck)

Junge Menschen seien diejenigen, die später arbeiten gingen und diese Gesellschaft am Laufen hielten, sagte der stellvertretende Generalsekretär Ellerbrock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür brauchten sie gute Bildung.

Auch der Arbeitgeberverband BDA forderte Bund, Länder und Gemeinden zu mehr Anstrengungen in der Bildungspolitik auf. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte der Rheinischen Post, offenbar glaubten immer weniger junge Menschen daran, dass sie es einmal besser haben würden als ihre Eltern. Das sollte einen alarmieren.

In mehr als 100 deutschen Städten sind für heute wieder Jugendproteste angekündigt. Dazu rufen mehrere Initiativen, Bündnisse und Bildungsorganisationen auf. Die Demos richten sich auch gegen hohe Lebenshaltungskosten, dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum und eine mögliche Wehrpflicht.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.