Die Direktorin der Bundesstiftung Aufarbeitung, Anna Kaminsky (Stefan Kruse/dpa)

Sowohl die NS- als auch die SED-Diktatur sollten dabei gemeinsam betrachtet werden, sagte die Direktorin Kaminsky. Der 9. November sei wegen der NS-Pogrome 1938 und dem Fall der Mauer 1989 wie kein anderer mit der deutschen Geschichte verbunden. Am 9. November trauerten die Menschen um die Opfer der Pogrome von 1938 und würdigen den Mut derer, die 1989 den Fall der Mauer möglich machten.

Kaminsky erklärte weiter, das Wissen um historische Gemeinsamkeiten und Unterschiede schütze davor, die NS-Verbrechen klein- oder die SED-Diktatur schönzureden. Antisemitismus trete heute wieder offen in Deutschland auf und die SED-Geschichte werde politisch vereinnahmt und verklärt. Das sei etwa der Fall, wenn manche die Bundesrepublik als DDR 2.0 bezeichneten, kritisierte Kaminsky.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.