Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Die Ausgaben des 2025 gegründeten Ressorts sollen im kommenden Jahr um rund elf Prozent auf 1,5 Milliarden Euro steigen. Minister Wildberger betonte, mit zusätzlichen 3,75 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen finanziere man schnelle Netze und mache Verwaltung digital erreichbar.

Der AfD-Abgeordnete Minich warf Wildberger Verschwendung, Bürokratie und Doppelstrukturen in seinem Ministerium vor. Die Grünen-Politikerin Lang monierte, dass der Bund allein im vergangenen Jahr 481 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen ausgegeben habe. Dies sei nicht nur ein Kosten-, sondern auch ein Sicherheitsproblem. Lang warnte vor Abhängigkeiten durch amerikanische Softwareunternehmen. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Zorn lobte die Pläne für ein digitales Bürgerkonto, das Menschen im Alltag entlasten soll.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.