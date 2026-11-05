Erste Lesung

Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann, CDU (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Diese soll damit auf eine stabilere finanzielle Grundlage gestellt werden. Ziel ist, die Beiträge vorerst bei 3,6 Prozent des Bruttolohns zu halten. Die gesetzliche Pflegeversicherung erwartet im laufenden Jahr trotz eines Bundesdarlehens von 3,2 Milliarden Euro ein Defizit von 1,2 Milliarden.

Gesundheitsminister Linnemann sagte der "Rheinischen Post", seine Absicht sei, die Pflege zu Hause zu stärken und es betroffenen Familien leichter zu machen. Zugleich sei es das Ziel der Reform, Pflegebedürftigkeit möglichst zu verhindern oder durch Prävention, Beratung und Reha zumindest hinauszuzögern.

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,3 Prozent anzuheben und die Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro hochzusetzen. Einige Punkte der Reform sind in der schwarz-roten Koalition umstritten. Eine Expertenkommission soll bis Ende Dezember konkrete Vorschläge machen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.