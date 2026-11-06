Raub- und Sexualdelikte

Der Einsatz von K.o.-Tropfen soll künftig wohl härter bestraft werden. (picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Täter, die die Substanzen für eine Vergewaltigung oder einen Raub nutzen, können in Zukunft dafür mit fünf Jahren Haft bestraft werden. K.o.-Tropfen werden künftig ähnlich wie Waffen und bestimmte Werkzeuge im Strafgesetzbuch als sogenannte "gefährliche Mittel" aufgeführt. Für den Entwurf stimmten die Fraktionen der Regierungsparteien sowie die Grünen und die Linkspartei. Die AfD enthielt sich.

In der vorangegangenen Debatte sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Eichwede, es sei Aufgabe des Gesetzgebers, Frauen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung zu schützen und der strukturellen Gewalt ein Ende zu setzen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Brandner bezweifelte, dass das neue Gesetz dazu geeignet sei, die Opfer ausreichend zu schützen. Die Grünen-Abgeordnete Gumnior wies auf die Problematik hin, dass K.o-Tropfen nur für kurze Zeit nachweisbar seien. Ein schnelles Handeln beim Anzeigen der Taten sei daher notwendig. Dafür müsse eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.